42 yıllık memuriyet hayatının ardından emekli oldu Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen; ''Vatanıma ve milletime hizmet etmek için gayret gösterdim" "7 ilçede ve 3 ilde idareci olarak görev yaptım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

42 yıllık memuriyet hayatının ardından emekli oldu Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen; ''Vatanıma ve milletime hizmet etmek için gayret gösterdim" "7 ilçede ve 3 ilde idareci olarak görev yaptım"

İHA

42 yıllık memuriyet hayatının ardından emekli oldu Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen; ''Vatanıma ve milletime hizmet etmek için gayret gösterdim" "7 ilçede ve 3 ilde idareci olarak görev yaptım"

Emekliye ayrılan Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen'e veda yemeği düzenlendi.
Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, Vali Yardımcısı Taşdöğen'in bugün dahi mesleğe yeni başlamış gibi her görevi titizlikle ve hakkıyla yerine getirdiğini belirterek, mesleğe uzun süre hizmette bulunup, heyecanı bu yaşa kadar getirebilmek için disiplin ve fedakarlık gerektirdiğini söyledi. Kamu görevlilerinin de görevini yaparken aynı duyguyla yapma imkanı elde etmesini ve heyecanını koruması temennisinde bulunan Vali Şentürk, şöyle konuştu;
''Mülki idarecilik önemli ve yorucu bir görev. Her alanda geniş bir sorumluluğumuz var. Empati kuruyoruz, dertlinin derdiyle hemhal oluyoruz. Mesleğimiz güzel bir meslek. Sevmeden yapılabilecek bir meslek değil. Vali Yardımcımız Taşdöğen bugüne kadar Türkiye'nin birçok yerinde hizmetlerde bulundu. Biz de 2,5 yıla yakın beraber çalıştık ve mesleğinin hakkını verdiğini gördüm. Kendisiyle uyum içerisinde çalıştık. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Emekli olan Vali Yardımcımıza yeni hayatında ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum.''

"42 yıllık memuriyet hayatım boyunca, vatanıma ve milletime hizmet etmek için gayret gösterdim"
Vali Yardımcısı Taşdöğen ise, devlet memurlarının kaderi olan emekliği yaşamış olduğunu ifade ederek, ''42 yıllık memuriyet hayatım boyunca, vatanıma ve milletime hizmet etmek için gayret gösterdim. Başarılı olduğum kanaatindeyim. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak. 7 ilçede ve 3 ilde idareci olarak görev yaptım. Görevimiz meşakkatli ama insanlara faydalı olmak, hizmet etmek yorgunluğumuzu alıyor. Hem öğretmen olarak hem de mülki idare amiri olarak elimizden geldiği kadar görevimizi ifa ettik. Artık memuriyet görevimizin sonuna geldik. Bundan sonra hayatımızı emeklilikle devam ettireceğiz'' diye konuştu.
2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Vali Yardımcıları Mustafa Yüksel Karadağ, Yunus Fatih Kadiroğlu ve Rahmi Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile kaymakamların katıldığı yemekte, Vali Şentürk, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen teşekkür belgesini Vali Yardımcısı Taşdöğen'e verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'nin haftalık istişare toplantısına Pazaryeri ev sahipliği yaptı AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım: "İHA ve SİHA'ların ardından Türkiye kendi jetini yapacak"
YEREL HABERLER AK Parti'nin haftalık istişare toplantısına Pazaryeri ...
Şampiyonaya damga vurdular
YEREL HABERLER Şampiyonaya damga vurdular
Otel, konaklama tesisleri ile paket servis yapan işyerlerine denetim
YEREL HABERLER Otel, konaklama tesisleri ile paket servis yapan ...
Özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan iki önemli değer somut olmayan kültürel miras envanterine kaydedildi"
YEREL HABERLER Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik ...
AK Parti'de kongre heyecanı
YEREL HABERLER AK Parti'de kongre heyecanı
Zabıta Müdürlüğünden salgınla mücadele denetimleri
YEREL HABERLER Zabıta Müdürlüğünden salgınla mücadele denetimleri
Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşlarının da uğrak yeri olan Dereboyu Köyü'nde tarih ve doğa yürüyüşü Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Tarihi ve doğal güzelliklerimiz saymakla bitmiyor"
YEREL HABERLER Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşlarının da uğrak yeri ...
Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec'in Bilecik temasları
YEREL HABERLER Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec'in ...
Başarılı kursiyer ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı kursiyer ödüllendirildi
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde korona virüs paniği
YEREL HABERLER Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde korona virüs ...
Bakım çalışmasından sonra yerine konuldu
YEREL HABERLER Bakım çalışmasından sonra yerine konuldu
Maden sahası için halkı bilgilendirdiler
YEREL HABERLER Maden sahası için halkı bilgilendirdiler
Bilecik Belediyesinden fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesinden fırtına uyarısı
Risk haritasında kırmızıya dönünce Vali Şentürk'ten uyarı geldi Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "İki defa tedbirlerle kontrol altına aldığımız korona virüs vakaları tekrar yükselişe geçti"
YEREL HABERLER Risk haritasında kırmızıya dönünce Vali Şentürk'ten ...
"Süt Hijyeni ve Sanitasyon" kursu düzenlendi
YEREL HABERLER "Süt Hijyeni ve Sanitasyon" kursu düzenlendi
Gölpazarı'n da faaliyet gösterten işletmelere gıda denetimi
YEREL HABERLER Gölpazarı'n da faaliyet gösterten işletmelere gıda ...
Kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu İnşaat ustası Yılmaz Altun; “Köpeği kedinin yanında görünce öldüreceğini sandım, ancak iki hayvan arasındaki sevgi ve arkadaşlık bizleri çok şaşırttı”
YEREL HABERLER Kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne ...
İstanbul’dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı
YEREL HABERLER İstanbul’dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü ...
Bilecik´te bir mahalleye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Bilecik´te bir mahalleye koronavirüs karantinası
Bilecik'te leyleklerin göçü, sisle birleşince görsel şölen oluştu
YEREL HABERLER Bilecik'te leyleklerin göçü, sisle birleşince görsel ...
Jandarmadan okul servis araçlarına denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okul servis araçlarına denetim
Türkiye Münazara Ligi Bilecik İl Finali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Türkiye Münazara Ligi Bilecik İl Finali ...