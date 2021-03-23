Bozüyük’ten 3 okul TÜBİTAK yarışmasında bölge finallerine kaldı

Tübitak 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı üç okul bölge finallerine kaldı. Bozüyük’te Fen Lisesi, İMKB Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölge finallerinde Bilecik’i temsil edecekler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ön değerlendirmeleri geçerek bölge değerlendirmelerine davet edilen okulları ziyaret ederek projeyi hazırlayan öğretmen ve öğrencilerle buluştu. İlçede projeleri bölge finallerine kalan üç okulun mutluluğunu paylaşarak bölge finallerinde başarılar diledi. Bozüyük Fen Lisesi adına yarışmaya katılan öğretmen Vahide Candemir Güler’in danışmalığında İlayda Çağatay isimli öğrenci yer aldığı "Pandemi Sürecinin Sosyal Medya Kullanımındaki Etkisi” adlı projesi ile, bölge finallerine kalma başarısı gösterdi. İMKB Anadolu Lisesi adına yarışmaya katılan öğretmen Nedim Uzsoy’un danışmalığında Sacide Göl ve Ömer Şabul isimli öğrencilerin yer aldığı "Covid19 salgını bağlamında gazete haberlerinde dile gelen mit'ler” adlı projesi ile bölge finallerine kaldı. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına yarışmaya katılan Mehmet Aksu öğretmenin danışmanlığında Ayşenur Kayacık ve Sudenur Pehlivan isimli öğrencilerin yer aldığı "Kültürel Miras" adlı projesi ile bölge finallerine kaldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, başta danışman öğretmenler olmak üzere projede emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek bölge finallerinde başarılar diledi.

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