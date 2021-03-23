Bilecik´te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, BilecikYenişehir karayolunda meydana geldi. Seyit Yavuz´un (28) kullandığı 27 ACJ 605 plakalı tanker, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Devrilen tanker nedeniyle yol kapanırken, sürücü Yavuz yaralandı. Yavuz, ihbar üzerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kapanan yol ise tankerin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-03-23 23:04:51



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