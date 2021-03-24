Bilecik’te meyve yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

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Bilecik’te meyve yüklü tır, sürücünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza, Bilecik’in Vezirhan beldesinde meydana geldi. Bilecik’ten Sakarya istikametine giden meyve yüklü 57 EB 337 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken, tırdaki meyveler yola savruldu. Bölgeye sevk edilen polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapattı.

Yapılan çalışma ile tır kaldırılırken, yolda temizlik çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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