Pazaryeri, turizm bölgesi olmaya aday Belediye Başkanı Zekiye Tekin; "İlçemizin kültürel mirasları ve özgün ürünlerinin tanıtımını yapacağız"

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi mesire alanları ve göletleri ile turizm bölgesi olmaya aday.

Bilecik’in göletler diyarı olarak bilinen, Bozcaarmut, Esere, Sarnıç göletleri, Küçükelmalı Tabit Parkı, Mustafa Eldemir, Büyükelmalı barajları, Dereköy mesire alanıyla köklü bir tarihe sahip ve ziyaretçiler tarafından en çok tercih edilen Pazaryeri, yapılan çalışmalar ile birlikte turizm bölgesi olma yolunda ilerliyor.

Küçükelmalı Tabiat parkındaki çalışmaların tamamladığını vurgulayan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Küçükelmalı Tabit Parkında 2018 yılında Pazaryeri Belediyesi ve Doğa Koruma Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce yapımına başlayan sosyal yaşam alanları tamamladı. İnşallah önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine açılacak” diye ifade etti.

"İlçemizin kültürel mirasları ve özgün ürünlerinin tanıtımını yapacağız"

Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan ile Pazaryeri ilçesindeki çalışmalarını değerlendiren Başkan Tekin, “Pazaryeri ilçemizin turizm bölgesi olma yolunda hazırladığımız projelerimizi İl Kültür ve Turizm müdürümüz Serkan Bircan ile değerlendirdik. İlçemizin kültürel mirasları ve ilçemize özgün ürünlerinin tanıtımını yaparak, turizm adına Pazaryeri ilçemizin adını duyurmaya devam edeceğiz. İl Müdürümüz Serkan Bircan’a ilçemize verdiği değer ve destekleri için teşekkür ederim” dedi.

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