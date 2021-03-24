Bilecik beyaz örtü altına Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçen yüksek kesimler drone ile böyle görüntülendi Bilecik il genelinde kapanan 13 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başlatıldı

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Bilecik ve ilçelerini etkisi altına kar yağışı sonrası adeta kartpostallık görüntüler oluşan kent merkezi drone ile havadan görüntülendi

Bilecik'te dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Sıcaklık yer yer eksi 67 derece düştüğü Bilecik, kar yağışı sonrası yüksek kesimleri drone ile görüntülendi. Kartpostallık görüntüler ortaya çıktığı Bilecik'te kar yağışının bir bir kaç gün süreceği öğrenildi.

Öte yandan Bilecik il genelinde 13 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipleri bu yolları açmak için çalışmalar başlattı.

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