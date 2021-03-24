Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 10 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Yurt genelinde olduğu gibi Bozüyük’te de görülen 2 günlük yoğun kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başladı. İlçe Özel İdare Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan Camiliyayla, Erikli, Akçapınar, Aşağıarmutlu, Çamyayla, Eceköy, Kospınar, Metristepe, Ormangüzle ve Revnak köy yollarının gün boyu devam eden çalışmalar sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.