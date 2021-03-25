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Yeni çipli kimlik kartı için hizmet ayaklarına götürüldü Bilecik Huzurevi sakinlerinin, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden, imzalanan evraka kadar tüm işlemlerini tamamladı 75 yaş ve üzeri ile hasta, yaşlı ve engellilerin başvuruları adreste nüfus hizmeti 'Gezici Kayıt Terminali' uygulamasıyla evlerinde alınıyor

İHA

Yeni çipli kimlik kartı için hizmet ayaklarına götürüldü Bilecik Huzurevi sakinlerinin, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden, imzalanan evraka kadar tüm işlemlerini tamamladı 75 yaş ve üzeri ile hasta, yaşlı ve engellilerin başvuruları adreste nüfus hizmeti 'Gezici Kayıt Terminali' uygulamasıyla evlerinde alınıyor

'Gezici Kayıt Terminali' uygulaması ile Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden, imzalanan evraka kadar tüm işlemlerini tamamladı.
Bilecik'te, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen 75 yaş ve üzeri ile hasta, yaşlı ve engellilerin, başvuruları adreste nüfus hizmeti 'Gezici Kayıt Terminali' uygulamasıyla evlerinde alınıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan 'Gezici Kayıt Terminali' uygulamasıyla Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giderek, sağlık sorunu ve yaşlı olan huzurevi sakinlerinin, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden, imzalanan evraka kadar tüm işlemlerini tamamladı.
Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Çırak, Genel Müdürlüğün insan odaklı hizmetlerinden olan Adreste Nüfus Hizmeti uygulaması, gezici kayıt terminali ile adreste kimlik kartı başvurularının alınması çalışmaları kapsamında 1519 Mart tarihleri arasında il genelinde 58 vatandaşa hizmet verildiğini bildirdi.
Öte yandan başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından huzurevi sakinlerine gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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