Elma yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı Araç içinde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı, meyveler yol ve çevresine saçıldı

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Bilecik'te elma yüklü tırın devrilmesi sonucu medyana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralanırken, dorsesindeki meyveler yola saçıldı.

Alınan bilgilere göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinden kent merkezine seyir halindeki 32 EZ 068 plakalı tırın sürücü Orhan Toprak (48), Kurtköy kavşağında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafına devrilirken, şans eseri yanından başka bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Araç dorsesindeki meyveler yol ve çevresine saçılırken, kazada araç içinde sıkışan sürücü, Bilecik AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, BilecikBozüyük D650 karayolunda kaza yapan aracın vinç yardımıyla kaldırılana kadar trafiği kontrollü bir şekilde sağladı.

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