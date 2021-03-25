Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 71 bin 198’e ulaştı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 89 adet artarak, 71 bin 198’e ulaştı.Bilecik’teki taşıtların 34 bin 373 adeti otomobil, 12 bin 268 adeti kamyonet, 7 bin 984’ü motosiklet, 11 bin 155 adeti traktör, 3 bin 162 adeti kamyon, 1 bin 94 adeti minibüs, 867 adeti otobüs, 295 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 24 milyon 328 bin 780’e ulaştı.

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