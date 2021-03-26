Bilecik'te berber ve kafeler denetlendi

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Bilecik'te başta berber ve kafeler olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı yerler denetlendi.

Bilecik'te İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme döneminde uygulamaya konulan "Dinamik Denetim Modeli" genelgesi çerçevesinde yoğunlaştırılmış tematik denetimler devam ediyor. Ekipler lokanta, restoran, kafe gibi yeme içme mekanları, şehir içi toplu ulaşım araçları, internet kafeler, berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının denetimi gerçekleştirildi. Tedbirlere uymayan işletmelere ceza işlemler uygulandı.

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