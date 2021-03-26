Bilecik´teki o afişler kaldırıldı

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK Belediye Başkanı Semih Şahin´in fotoğrafının yer aldığı İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili afişler, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla kaldırıldı.
Bilecik Belediye Başkanlığı, Başkan Semih Şahin´in fotoğrafının yer aldığı `İstanbul Sözleşmesi kimden korur?´ başlıklı afişleri kentin farklı noktalarındaki bilbord'lara yerleştirdi. İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatılırken, yapılan suç duyurusu üzerine Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Savcılık soruşturma başlatarak, afişlerin kaldırılması talimatı verdi. Afişler, dün gece yarısı polis ekiplerince toplanarak, kaldırıldı.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin´in konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-03-26 11:36:58
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