Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gıda denetimi

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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kent merkezi ve 7 ilçede eş zamanlı gıda denetimi gerçekleştirdi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın kent merkezindeki denetimlere bizzat katılırken, Korona virüsle (Covit19) mücadele kapsamında gıda işletmelerinde alınan tedbirler denetlendi. Denetimlerin aralıksız süreceğini anlatan İl Müdürü Yoldaş, "Ertuğrulgazi Mahallesindeki gıda işletmelerinde alınan önlemler yerinde incelenmiş olup, maske, mesafe ve temizlik hususlarında işletme yetkililerine gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmıştır. İl genelinde halkımızın güvenilir gıdaya ulaşımı açısından gıda denetimleri titizlikle devam etmektedir. Bu kapsamda numuneler alınarak mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir" dedi.

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