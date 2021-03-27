En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeline “En İyi Narkotik Polisi: Anne” konulu sunum yapıldı.

Üniversitenin spor salonunda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi: Anne” konulu sunum polis memurları Recep Sağlam ve Can Ali Maba tarafından verilirken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari çok sayıda kadın personel katıldı. Uyuşturucu madde bağımlılığının önlenebilmesi, konu hakkında toplumsal farkındalık oluşturulması ve Bilecik'te uyuşturucu ile mücadele konusunda duyarlılığın artırılması amacıyla düzenlenen programda, “Bağımlı Olma” projesi kapsamında planlanan faaliyetler kurum personelinle paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.