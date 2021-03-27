En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) görev yapan idari personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapıldı.

Üniversite senato odasında yapılan mülakat sınavında aday personeller Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mustafa Koyun başkanlığındaki sınav komisyonun sorularını yanıtladılar. Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Genel Sekreter Yardımcı Fakrullah Tohumcu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Özgür Özcan, Personel Daire Başkanı Akif Tetik, Bilgi İşlem Daire Başkanı Murat Fidan ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Dokur’un sınav komisyonunda olduğu mülakat, şeffaflık ilkesi çerçevesinde video kaydı ile zabıt altına alındı.

Ayrıca, Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunan bir personelin hak mahrumiyeti yaşamaması adına, sınavı uzaktan bağlantı yoluyla yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.