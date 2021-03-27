Müftü Ali Erhun’dan Berat Kandili mesajı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Berat Kandili mesajında, "Yüce rabbimizin bizlere sunmuş olduğu, dinî geleneğimizde af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat gecesini, Mart ayının 27'inci gününde Cenabı Hakk’ın lütuf ve inayetiyle, hep birlikte idrak edeceğiz" dedi.

İl Müftüsü Erhun, yayımladığı mesajında, "Berat sözlükte kurtuluş, af ve arınma anlamına gelir. Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; günahlardan arınma, Allah’ın rahmetine ve affına nail olma, Allah katında berat etme ve temize çıkma demektir. Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuru kazandıran Beraat; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme erdemini de kazandırır. Berat, hızla akıp giden ömür içerisinde, gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizi hazırlayan, kulluk şuuru bilinciyle kendimizle hesaplaşarak, diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştığımız müstesna bir zaman dilimidir. Müminler olarak bu geceyi fırsat bilip, ibadet ve taatla meşgul olarak, geçen bir yıllık ömrümüzün muhasebesini yaparak mükemmel bir insan, olgun bir Müslüman olmak için gelecek günlerimize ve hayat tarzımıza daha iyi bir düzen vermeye çalışılmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta siz Bilecikli kardeşlerim olmak üzere bütün İslam âleminin Berat Kandilini gönülden tebrik eder, sıhhat ve afiyet içerisinde yaklaşmakta olan Ramazan ayına huzur içinde kavuşmamızı yüce Allah’tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

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