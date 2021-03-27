Kadın kooperatifçiler ''6. Marmara Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması''na katıldı Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu; "Kadın kooperatifi kurulması yönünde kadınlarımızı teşvik edeceğiz"

Bilecik'te faaliyet gösteren 3 kadın kooperati Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında bu yıl 6'ıncısı düzenlenen "Marmara Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması''na katıldı.

Bakan Selçuk başkanlığında kadın kooperatifçiliği alanında işbirliklerini geliştirmek, farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla "Kadın Kooperatifleri Marmara Buluşması" Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova il valileri ve eşleri ile kadın milletvekilleri, ilgili kamu kurumu temsilcileri ve kadın kooperatif temsilcilerinin katılımıyla video konferans yöntemi ile yapıldı.

Buluşma sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik Vali Yardımcısı Kadiroğlu, il valilileri ve milletvekilleri ile kooperatif temsilcilerinin illeri hakkında bilgi verdiği ''Marmara Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması''na katıldıklarını söyledi. Bilecik'te de Gölpazarı ilçesi Kurşunlu Köyünde Göl Flanoz Gölpazarı ve Çevresi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Osmaneli ilçesinde Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve merkezde Bilecik Kadın Girişimi, Üretim ve Kooperatifi olmak üzere 3 kadın kooperatifin katıldığı anlatan Vali Yardımcısı Kadiroğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Kadın kooperatiflerinin gıda, tarım, seracılık, dikiş ve dokuma, el sanatları, hediyelik eşya, tekstil, gündüz bakımevi, çocuk ve yaşlı bakımı, tarımsal üretim ve pazarlama, konaklama, seracılık, tesis işletmeciliği ve benzeri birçok farklı iş kollarında aktif olarak faaliyet gösteriyor. Kadın kooperatiflerimiz girişimci ve yenilikçi bir ivmeyle devam etmektedirler. Aynı zamanda kooperatiflerimizde faaliyet gösteren kadınlarımıza yönelik kooperatifçiliğe giriş, girişimcilik, pazarlama ve eticaret, markalaşma, ürün geliştirme, sosyal güvenlik, kadının güçlenmesi gibi birçok konuda eğitimler vermeye devam ediyoruz. İlimizdeki kadın kooperatiflerimizle gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerimizin yanı sıra kadın kooperatiflerimize proje destekleri vermekteyiz. Kadın kooperatifleri alanında gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetler ile 'Güçlü Kadın, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye' bilinciyle, ilimizdeki kadın kooperatifi alanındaki çalışmalarımızı kararlılıkla ve özveriyle sürdüreceğiz. İlimizde daha fazla kadın kooperatifi kurulması yönünde kadınlarımızı teşvik edeceğiz.''

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekçi ise kooperatifi, 2020 yılında 7 arkadaşıyla birlikte kurduklarını dile getirerek, kooperatif olarak, kurucu ortak ve ürün sayısını artırıp örnek kooperatif olmayı hedeflediklerini söyledi.

''6. Marmara Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması'' toplantısında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile ilgililer hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.