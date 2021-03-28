Gölpazarı’nda denetimler sıklaştırıldı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Korona virüs (Covit19) denetimleri sıklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen salgınla mücadelede dinamik denetim modelince uygulamaya konulan ‘Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler’ kapsamında Gölpazarı'nda denetim yapıldı. İlçe Kaymakamı Efecan Şahin'in de bizzat katıldığı denetimde işyerlerine ve vatandaşlara kurallara uymalarını söylendi. Kurallara uyulmasının kendi menfaatine olduğunu söyleyen Kaymakam Şahin, maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat etmelerini, ev ziyaretleri yapmamalarını istedi.

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