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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te 3 katlı evde yangın çıktı

İHA

Bilecik'te 3 katlı evde yangın çıktı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 3 katlı binanın orta katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Osmaneli'ne bağlı Medetli köyünde Ayhan Tunç'a ait binanın orta katında henüz sebebi belli olmayan bir edenden yangın çıktı. Odadan çıkan duman fark eden köylüler kendi imkanları ile yangına müdahale ederek, Osmaneli itfaiyesinden de yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan eve hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ederek, yangını büyümeden söndürüldü. Yangın sonrasında evin içindeki eşyalar kullanılmaz hale gelerek, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Evde maddi hasar medyana gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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