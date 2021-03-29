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1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Karate Şampiyonası'na hazır olduklarını söylediler.

Yalova'da düzenlenecek Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonas'ında, Bilecik'i 1308 Osmaneli Belediye Spor temsil edecek. 1308 Osmaneli Belediye Karate Takımı son antrenmanını yaparak, turnuvanın düzenleneceği kente hareket etti. Karatede dünya şampiyonu Murat Salih Kurnaz'ın çalıştığı takımdan, turnuvada iyi bir derece beklerken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin takımı yolcu etti.

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