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Bilecik'te İstiklal Marşının Kabulü 'nün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy'u anma sergisi düzenlendi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol yaparken, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Ardından öğrenciler ile birlikte resim sergisini gezen İl Müdürü Akyol, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı resimler çok beğendi.

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