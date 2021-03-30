Kontrolden çıkan otomobil önce üst geçidin ayaklarına, ardından aydınlatma direğine çarptı Kazada 2 kişi yaralandı

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Bilecik’te kontrolden çıkan otomobil ilk olarak üst geçidin demir ayaklarına, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi’nden kent merkezine seyir halindeki İsa O. yönetimindeki 54 E 5525 plakalı otomobil TOKİ kavşağına geldiği esnada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak üst geçidin demir ayağına, ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kader B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası BozüyükBilecik karayolunda trafik kontrollü şekilde tek şeritten ilerlerken, trafik akışı kaza yapan aracın olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

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