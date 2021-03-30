Bozüyük’te ‘Yaya öncekini kırmızı çizgimizdir’ uygulaması

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İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Bilecik’in Bozüyük ilçesinde de yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi.

İlçede Cumhuriyet Meydanı önündeki yaya geçidinde düzenlenen programa Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, İlçe Sağlık Müdürü Büşra Özmen, öğrenciler, jandarma ve polis ekipleri katıldı. 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında, yaya geçidine kırmızı çizgiler çizildi. Daha sonra Kaymakam Hasan Yaman ve protokol mensuplarınca sürücülere broşür, çocuklara düdük ve balon dağıtılıp, yaya geçitleri hakkında bilgiler verildi. İlçe merkezindeki tüm yaya geçitlerine de kırmızı çizgiler çizilerek, sürücüler gün boyu devam eden uygulamalarla bilgilendirildi.

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