Bozüyük’te ‘Yaya öncekini kırmızı çizgimizdir’ uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozüyük’te ‘Yaya öncekini kırmızı çizgimizdir’ uygulaması

İHA

Bozüyük’te ‘Yaya öncekini kırmızı çizgimizdir’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Bilecik’in Bozüyük ilçesinde de yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi.
İlçede Cumhuriyet Meydanı önündeki yaya geçidinde düzenlenen programa Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, İlçe Sağlık Müdürü Büşra Özmen, öğrenciler, jandarma ve polis ekipleri katıldı. 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında, yaya geçidine kırmızı çizgiler çizildi. Daha sonra Kaymakam Hasan Yaman ve protokol mensuplarınca sürücülere broşür, çocuklara düdük ve balon dağıtılıp, yaya geçitleri hakkında bilgiler verildi. İlçe merkezindeki tüm yaya geçitlerine de kırmızı çizgiler çizilerek, sürücüler gün boyu devam eden uygulamalarla bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan otomobil önce üst geçidin ayaklarına, ardından aydınlatma direğine çarptı Kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil önce üst geçidin ...
'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı
Mehmet Akif Ersoy'u anma sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy'u anma sergisi düzenlendi
"Mesleki Eğitim İş Birliği" projesi kapsamında İl Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER "Mesleki Eğitim İş Birliği" projesi kapsamında İl ...
Motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi ...
Bilecik'te "İyi Dersler Şoför Amca" projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te "İyi Dersler Şoför Amca" projesi hayata ...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Bilecik'te başkanlarla buluştu
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, ...
İç kontrol toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İç kontrol toplantısı yapıldı
AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı
Kaçak balık avlayan şahısları yakalayıp jandarmaya teslim ettiler
YEREL HABERLER Kaçak balık avlayan şahısları yakalayıp jandarmaya ...
Bu köye koronavirüs hiç uğramadı HES kodu olmayan bu köye giremiyor Köye her giren araç durdurulup içindekilerin HES kodu soruluyor Bolatlı Köyü Muhtarı İdris Yağcı; "Hayat Eve Sığar kodu sorgulamasını titizlikle sürdürüyoruz" "Hastalık çıktığından beri hiç kimse komşu ziyaretine, ev oturması gitmiyor"
YEREL HABERLER Bu köye koronavirüs hiç uğramadı HES kodu olmayan bu ...
Başkan Şahin: "Troll hesaplar amaçlarına ulaşamadı"
YEREL HABERLER Başkan Şahin: "Troll hesaplar amaçlarına ulaşamadı"
Osmaneli'nde ev yangını Köydeki yangında ahşap ev tamamen yandı, beton ev de zarar gördü
YEREL HABERLER Osmaneli'nde ev yangını Köydeki yangında ahşap ev ...
Osmaneli’nde "Tematik" denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Osmaneli’nde "Tematik" denetimi yapıldı
Bilecikspor, spor dergisi çıkarttı
YEREL HABERLER Bilecikspor, spor dergisi çıkarttı
"Ayın Çalışanı" uygulaması kapsamında teşekkür belgelerini aldılar
YEREL HABERLER "Ayın Çalışanı" uygulaması kapsamında teşekkür ...
Bir fabrika daha Osmaneli'ni tercih etti
YEREL HABERLER Bir fabrika daha Osmaneli'ni tercih etti
180 çalışan kapı kapı dolaşarak maske dağıttı
YEREL HABERLER 180 çalışan kapı kapı dolaşarak maske dağıttı
1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Karate Şampiyonası'na hazır
YEREL HABERLER 1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı, Türkiye ...
Askerlere yangın eğitimi
YEREL HABERLER Askerlere yangın eğitimi
'Baştacı Kadınlar'dan sağlık çalışanlarına manevi destek
YEREL HABERLER 'Baştacı Kadınlar'dan sağlık çalışanlarına manevi ...
Bilecik'te 3 katlı evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Bilecik'te 3 katlı evde yangın çıktı
Dernek Başkanlığına İsmail Çelik, yeniden seçildi
YEREL HABERLER Dernek Başkanlığına İsmail Çelik, yeniden seçildi
Gölpazarı’nda denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Gölpazarı’nda denetimler sıklaştırıldı