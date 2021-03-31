Bilecik'te 13 okul 'Uluslararası okul' statüsüne kavuştu

Bilecik'te eTwinning okul etiketi uygulaması kapsamında 13 okul daha 'Uluslararası okul' statüsüne kavuştu.

Brüksel'de bulunan Merkezi Destek Servisi tarafından okul seviyesinde yapılan çalışmaları tanımak için ilk defa 20172018 eğitimöğretim yılında başlatılan eTwinning okul etiketi uygulaması kapsamında Bilecik'te 13 okul daha 'Uluslararası okul' statüsüne kavuşarak, ödüllendirildi. Böylece Bilecik'te toplamda 24 okul bu etikete sahip olarak, eTwinning okulu statüsüne kavuşmuş oldu.

Ayrıca, eTwinning okul etiketine sahip olan okullar, dijital uygulamalar, egüvenlik uygulamaları, pedagoji alanında yenilikçi yaklaşımlar, çalışanların sürekli mesleki gelişiminin teşvik edilmesi, çalışanlar ve öğrencilerle işbirlikçi öğrenme uygulamalarının teşvik edilmesi alanlarında Türkiye ve uluslararası eğitim toplumunda lider olarak tanınıyor.

Öte yandan Bilecik'te eTwinning okul etiketi almaya hak kazanan okulları Bozüyük Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Bozüyük Cumhuriyet İlkokulu, Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu, Bozüyük Anaokulu, Bozüyük Fen Lisesi, Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu, Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilecik Kozabirlik İlkokulu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu, Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi ve Söğüt 100.Yıl Atatürk İlkokulu oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.