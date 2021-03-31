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Bilecik'te sürücüler yayalara yol verme konusunda duyarlı Vali Şentürk, "Bilecik bu noktada başı çekecek"

İHA

Bilecik'te sürücüler yayalara yol verme konusunda duyarlı Vali Şentürk, "Bilecik bu noktada başı çekecek"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte şoförlerin yayalara yol verme konusunda duyarlı olduklarını söyleyerek, "Bu bilinçlenme meselesi, zaman içinde daha da oturacak" dedi.
Bilecik'te İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ''Öncelik hayatın, öncelik yayanın'' ve "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz'' kampanyalarının etkisini artırmak, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla bir takım kampanyalar başlatıldı. Bu noktada Bilecik kent merkezinde billboardlara 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' adı altında uyarıcı afişler asıldı. Bu kapsamda kentteki şoförlerin yayalara yol verme konusunda duyarlı olduklarını anlatan Vali Şentürk, ''Trafikte, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyoruz. Farkındalık oluşturmak amacıyla ilimizdeki yaya geçitlerinin olduğu bölgelerdeki bir hattı kırmızıya boyadık ki sürücülerimizin dikkatini çekelim. Bu yaya geçitlerinin olduğu noktalarda, trafik ışıklarının olmadığı geçişlerde önceliği yayalara verelim. Yayaların güvenliğini sağlayalım istiyoruz. Bu noktada geleceğimiz olan çocuklarımızla beraber kırmızı çizgimizi çektik. İnşallah Bilecik bu noktada başı çekecek. Şoförlerimizin de bu noktada duyarlı olduğunu ve yayalara saygılı olduğunu gördük. Bu bilinçlenme meselesi, zaman içinde daha da oturacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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