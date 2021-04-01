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En çok kitap okuyan öğrenci ve yetişkinler ödüllendirildi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Bilgiye ulaşmayı sağlayan kurumların başında kütüphaneler gelmektedir"

İHA

En çok kitap okuyan öğrenci ve yetişkinler ödüllendirildi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Bilgiye ulaşmayı sağlayan kurumların başında kütüphaneler gelmektedir"

Kütüphane Haftası nedeniyle Vali Bilal Şentürk, en çok kitap okuyan öğrenci ve yetişkinleri ödüllendirdi.
Vali Şentürk, Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Halk Kütüphanesi Müdür Vekili İdris Kaya ile öğrenci ve yetişkinleri kabulünde, gelişmenin ve yükselmenin ilk adımının kitap okumaktan geçtiğini belirterek, gelecek nesillerin okuma alışkanlığı kazanması için ailelere ve öğretmenlere görev düştüğünü ifade etti. Bilgi çağının yaşandığı günümüzde tüm dünyada bilimin ve bilginin öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Vali Şentürk, ''Toplumların geleceği, bilgilerle donatılmış, araştırmacı ve bilgili gençlere bağlıdır. Artık günümüzde gücü, bilgiyi üretenler ve onu en etkin kullananlar elinde bulundurmaktadır. Bilgiye ulaşmayı sağlayan kurumların başında da kütüphaneler gelmektedir. Kütüphaneler, insanlara dünyanın kapılarını açan bilgi hazineleridir. Tarihin her döneminde var olan ve yaşadığı coğrafyaya kültürü ile damgasını vuran bir milletin nesilleriyiz. Bu kültür zenginliğini yaşatmak, ilimde söz sahibi olarak yaşamamız için çok çalışmaya, okumaya ve araştırmaya önem vermemiz gerekmektedir'' dedi.
Vali Şentürk, öğrenci ve yetişkinlere plaket vererek, kitap hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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