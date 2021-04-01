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1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı Türkiye 3'üncüsü oldu.

Sporun her branşında faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediyespor karate branşında da başarılara doymuyor. Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonasında 1308 Osmaneli Belediye Spor karate kata takımı sporcularından Hüma Zeynep Kaya, İkbal Nisa Bozkurt ve Aybike Kıyıcı Türkiye 3'üncü oldu. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, başta 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı antrenörü Murat Salih Kurnaz olmak üzere tüm sporcuları tebrik etti.

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