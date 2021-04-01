''1000 Okul Projesi''ne Bilecik'te 4 okul dahil edildi Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol "Proje Bilecik'te 4 okul, 17 yönetici, 154 öğretmen, bin 981 öğrenci ile veliyi kapsayacak"

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ''1000 Okul Projesi''nin Bilecik'te 4 okul, 17 yönetici, 154 öğretmen, bin 981 öğrenci ile veliyi kapsayacağını söyledi.

İl Müdürü Akyol, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında, Bakan Danışmanı Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın koordinasyonunda yürütülmekte olan ''1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor'' çerçevesinde ''1000 Okul Projesi'' hakkında bilgi verdi. Projeye Bilecik'te 4 okulu kapsayacağını söyleyen Akyol, "Bu okullar Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bozüyük Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir. Projenin amacı okullarımızın kalitesini arttırmak, yaygınlaştırmak, eğitim ortamlarını zenginleştirmek, okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmektir. Proje, 4 okulumuzda 17 yönetici, 154 öğretmen, bin 981 öğrenci ile velilerimizi kapsamaktadır. '1000 Okul Projesi' çerçevesinde yönetici ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi verilmektedir. Proje ile ilgili çalışmaların devamlılığı için planlanan hedefler doğrultusunda İlimiz bünyesindeki projeye dahil olan okullarımıza 'Ölçme Değerlendirme Yöntemleri ve Yeni Yaklaşımlar' eğitim programına 2 etaptan oluşan 26 yönetici ve 155 öğretmene çevrim içi (online) eğitim düzenlendi. Ayrıca telekonferans yöntemi ile okulumuz öğretmenlerinin de katılımıyla 'Çocuk Ergen Psikolojisi, Tamamlayıcı Değerlendirme Yöntemleri ve Sınai Mülkiyet Hakları' konulu eğitimler düzenlendi. Bakanlığımız tarafından proje kapsamında kütüphanesi bulunmayan okullarda yeni kütüphane kurulması ve kütüphanesi olanlarında yenilenerek güçlendirilmesi için 2021 mali yılı içinde ilgili okullara ödenek gönderilmiş olup mart ayı sonuna kadar kurulum ve yenileme iş ve işlemeleri planlanmıştır. İlimize bağlı Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine proje kapsamında kütüphane oluşturulmuştur. İlimizde bulunan meslek liseleri ile Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan resim ve müzik alanlarındaki etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

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