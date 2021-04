Çarşı projesi tamamlanmadan 16 işyerinin tamamı kiraya verildi Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Yeni Küçük Sanayi Sitesi projemize talep toplamaya başladık" "Haziran ayı sonunda teslim edilecek işyerlerinden toplam 1 milyon kira geliri elde edildi" "Tesislerimizde bu yıl işleyeceğimiz domates sadece bin kilogram olacak"

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapımı devam eden çarşı projesi tamamlanmadan 16 işyerinin tamamı kiraya verilerek 1 milyon kira geliri elde edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlçe merkezinde oluşturmakta olduğumuz çarşı projemiz büyük ilgi görüyor. Merkezdeki parkımızın yenilenmesi ve iş hanı projemizde inşaat hızla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan ihaleye ilgi çok yoğundu. Osmaneli esnafının büyük ilgi gösterdiği projemizde 16 işyerinin tamamı 5 yıllık kira sözleşmesi ile kiraya verildi. Haziran ayı sonunda teslim edilecek işyerlerinden toplam 1 milyon kira geliri elde edildi. Her ay belediyemize 50 bin TL kira gelir getirecek, projemiz kendini finanse etmiş oldu. Belediye binamızın yıkım işlemi ise bu projenin bitimi sonrası başlayacak" dedi.



"Yeni Küçük Sanayi Sitesi projemize talep toplamaya başladık"

Osmaneli Belediyesi yeni bir finansman modeli ile hiç borçlanmadan elde ettiği kira gelirleri ile projelerinin maliyetini karşıladığı anlatan Başkan Şahin, "Bu yöntemle belediyemiz her ay için düzenli kira geliri elde ederken gayrimenkullerinin sayısını da artırıyor. Belediyemiz 'Yeni Küçük Sanayi Sitesi' projesinin finansmanını aynı yöntemle karşılıyor. Yeni küçük sanayi sitesinde ilk etapta 20 işyeri, devamı da 20 işyeri ve sonrası 20 işyeri daha yaparak toplamda 60 işyeri yapılacak. Projemizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak işyerleri için yoğun talep var. Eski küçük sanayi sitesinde ise 12 işyeri daha yapacağız. Bu işyerleri içinde talep toplamaya başladık. Eski küçük sanayi sitemizde çevre düzenlemesi ve yeni yol çalışması yaparak eski ve yeni küçük sanayi sitelerini birbirine bağlıyoruz" dedi.



"Osmaneli Belediyesi tüm yatırımları ve projeleri ile örnek belediyecilik sergiliyor"

Başkan Şahin, Bilecik ve ilçelerinin en büyük meydanı Osmaneli merkezinde oluşturduğunu anlatarak, "Yeni park ve işhanı, yeni belediye binası projelerimiz ve devamında Atatürk Parkı projemiz ile büyük bir meydana sahip olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini ve düşüncelerini, emperyalizme karşı mücadelesini, Kurtuluş Savaşını ve Misakı Milli sınırlarını anlatacak parkla defalarca geldiği Osmaneli ilçesi halkı olarak vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Her yatırımını hedeflerine uygun olarak planlı, programlı olarak yapan Osmaneli Belediyesi tüm yatırımları ve projeleri ile örnek belediyecilik sergiliyor. Yaşam kalitesini sürekli yukarıya çekecek projelerle Osmaneli'nin çehresini değiştirdik" dedi.



"Tesislerimizde bu yıl işleyeceğimiz domates sadece bin kilogram olacak"

Başkan Şahin son olarak tarım yatırımlarımdan bahsederek, "Tarımda mezbaha tesisimiz, yöresel ürün üretme tesisleri, hal kompleksi tesisimiz ile Osmaneli Belediyesi tarımda çiftçimize destek oluyor. Tesislerimizde bu yıl işleyeceğimiz domates sadece bin kilogram olacak. Diğer ürünlerimizde bunu takip edecek. Yapmakta olduğumuz sera ile fidecilikte çiftçimize destek olacağız. Turizmde yaptığımız restorasyonlar sonrası tarihi konaklarımızı tekrar ilçemizin turizm değerleri olarak ortaya çıkardık. Otellerimiz, restoranlarımız, tesislerimizle turizmde ilimizin en hazır yerleşim yeriyiz. Sanayide aranan yer olduk. OsmaneliBursaBandırma YHT hattı ile Osmaneli bir lojistik merkezi olarak sanayicimizin büyük ilgisini çekiyor. İki üç yıl içinde Osmaneli'nde yeni yatırımlar ile 2 bin, 2 bin 500 çalışana ihtiyaç duyulacak. Osmaneli büyük göç almak zorunda. Osmaneli Belediyesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik modelini örnek alan, tüm süreçlerde en mükemmeli yakalamaya çalışan, proje ve uygulamaları ile örnek alınan belediyedir" dedi.

