TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında dereceye girdiler

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında ilimizi Bölge finallerinde temsil eden Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi, Ertuğrulgazi Lisesi, Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerini makamında konuk etti. Öğretmen ve öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından projelere katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkürlerini sunarak belgelerini takdim etti.

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