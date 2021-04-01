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İkinci İnönü Zaferinin 100'üncü yılında Metristepe Anıtında şehitler anıldı Gazi Hüseyin Sarıkaya; "Anadolu'nun düşman işgalinden temizlenmesi sürecinde önemli zaferlerden birisi olan ikinci İnönü zaferidir" Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Mühimmat Teğmen Buğrahan Köse; "İkinci İnönü zaferi ordumuza moral, Meclisimize itibar, milletimize ise güç ve heyecan kazandırmış"

İHA

İkinci İnönü Zaferinin 100'üncü yılında Metristepe Anıtında şehitler anıldı Gazi Hüseyin Sarıkaya; "Anadolu'nun düşman işgalinden temizlenmesi sürecinde önemli zaferlerden birisi olan ikinci İnönü zaferidir" Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Mühimmat Teğmen Buğrahan Köse; "İkinci İnönü zaferi ordumuza moral, Meclisimize itibar, milletimize ise güç ve heyecan kazandırmış"

İkinci İnönü Zaferi’nin 100'üncü dönümü nedeniyle Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Metristepe Anıtı ve Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği’nde düzenlenen törenlerle kutlandı.
İkinci İnönü Muharebesinin geçtiği Metristepe Anıtı’nda başlayan programda saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından Şeref Defteri’nin imzalanmasının ardından ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi’nde bulunan Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği’ne geçildi. Buradaki program protokol üyeleri tarafından anıta çelenk sunulması ile başladı.

"Anadolu'nun düşman işgalinden temizlenmesi sürecinde önemli zaferlerden birisi olan ikinci İnönü zaferidir"
Anma günü ile ilgili şiir okunmasının ardından Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği adına bir konuşma yapan Gazi Hüseyin Sarıkaya “Türk Milleti, tarihin her safhasında önemli imtihanlardan geçmiş ve büyük millet olma gereği geçmeye de devam edecektir. Bu imtihanlardan birisi de varlık ve yokluk mücadelesinde Anadolu'nun düşman işgalinden temizlenmesi sürecinde önemli zaferlerden birisi olan ikinci İnönü zaferidir. İkinci İnönü zaferi, kurtuluş yolunda umutları canlandırıp milletimize moral ve verirken nihai zafere ulaşmanın da yolunu açmıştır. 'Geçmişini bilmeyenlerin geleceği olmaz' özdeyişinin ışığında bize düşen görev, yaşanan fedakârlıkları yeni nesillere aktararak bu ruhun ve şuurun yaşamasını sağlamaktır. Dün Çanakkale’de ve İnönü’de düşmana nasıl geçit vermediysek bugün de 15 Temmuz'da olduğu gibi, Afrinde, ElBabda ve Kandilde Devletimizin bekası için aynı kararlılık ve duygularla aynı mücadeleyi yürütmek mecburiyetindeyiz. Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak üzerimize düşen görevi yapmayı bir borç biliyoruz” dedi.

"İkinci İnönü zaferi ordumuza moral, Meclisimize itibar, milletimize ise güç ve heyecan kazandırmış"
Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Mühimmat Teğmen Buğrahan Köse, muharebenin askeri yönüyle ilgili bir konuşma yaparak zaferin sebep ve sonuçlarıyla ilgili bilgiler verdi. Teğmen Köse konuşmasında, “İkinci İnönü zaferi ordumuza moral, Meclisimize itibar, milletimize ise güç ve heyecan kazandırmış; düşmana korku salmıştır. İstiklal mücadelemizin başarısında dönüm noktalarından biri olan ikinci İnönü Zaferinin 100. yıl dönümünü, bu zaferin kazanıldığı topraklarda kutlamanın sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Garp Cephesi Komandanı İsmet İnönü, kahraman silah arkadaşlarımız ve zaferle dolu şanlı tarihimizde vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.

"Bugün öyle bir savaştan bahsediyoruz ki; namludaki son mermi, topa sürülen son gülle"
Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise konuşmasında “Nice savaşlara ve nice olaylara şahitlik etmiş Metristepe. 100 yıl önce de bir milletin silkinişine, bir devletin varoluş mücadelesine şahitlik eden bir hikâye. Evlatlarımıza gururla göstereceğimiz bir mâzi. Her şeyinden vazgeçip vatanını savunmaya gelen mübarek ecdadımız. Bugün öyle bir savaştan bahsediyoruz ki, namludaki son mermi, topa sürülen son gülle, alınacak nihai karar ve neticeden oluşan bir zafer" dedi.

"Bu temelin harcı şehit kanı ile karılmıştır"
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yaptığı konuşmasında “İnönü zaferleri kurtuluş mücadelesinin düzenli ordu ile kazanılmış ilk savaşlarıdır. Günün önemi buradadır. Ve; Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk ışığıdır, günün anlamı da buradadır. Vatanın makus talihi yenilmiş, Türkiye Cumhuriyetinin temeli, İnönü zaferleri ile atılmıştır. Bu temelin harcı şehit kanı ile karılmıştır. Bu devletin temelinde insan vardır, halk vardır, işte günün değeri de buradadır. Türk ulusunun kurtuluş mücadelesi sanki bir öykü, bir destan gibidir" dedi.


Tacettin Dergahı’ndan alınan Türk Bayrağı Bilecik Valisi Bilal Şentürk’e teslim edildi
Konuşmaların ardından Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılı dolayısıyla Polatlı Belediyesi tarafından başlatılan “İstiklal Bayrağı Zafer Yolunda” adlı etkinlik kapsamında Tacettin Dergahı’ndan alınan Türk Bayrağı, İnönü Savaşları Şehitliği’ne getirilerek, burada Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından Bilecik Valisi Bilal Şentürk’e teslim edildi. Programın devamında Kur’anı Kerim tilavet edilerek İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından şehitlerimizin ruhuna dua okundu. Vali Bilal Şentürk tarafından Şehitlik Defteri imzalanarak şehitlik ziyaret edildi, şehitliklere karanfil bırakıldı.
Törenlere Bilecik Valisi Bilal Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Program Covid19 salgını/bulaşı tedbirleri kapsamında düzenlenecek olan 'İnönü Savaşları 100. Yıl Dönümü Konulu' panelle devam edecek.

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