AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette ikili üniversiteye yapılan yatırımlar üzerine değerlendirmeler yaptı. Misafirperverliklerinden dolayı Rektör Beydemir'e teşekkür eden Başkan Yıldırım, "Üniversitemiz hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli bir değere sahip. Son yıllarda üniversitemizde gelişim, öğrencilerin tercih noktasında büyük rol oynadı" dedi.

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