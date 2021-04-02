2. İnönü Zaferi’nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'İnönü Savaşları 100. Yıl Dönümü' konulu panel düzenlendi.

Metristepe Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panel saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından İsmet Paşa'nın kızı, İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker'in 2. İnönü Zaferi’nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği videolu mesajı izlendi. İnönü savaşlarının tüm yönleriyle anlatıldığı ve Milli Mücadele araştırmacısı Fuat Serdar Aydın’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele 1. Kolordu Komutanı İzzeddin Çalışlar Paşa’nın torunu İzzettin Çalışlar, 4. Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Paşa’nın kardeşinin torunu Celal Gökçen ve Milli Savunma Üniversitesi Enstitü Başkanı Dr. Albay Hüsnü Özlü konuşmacı olarak katıldı. Emekli tümgeneral ve yazar Dr. Cihangir Akşit ve Savaş Tarihi ve Harp Coğrafyası Uzmanı Dr. Selim Erdoğan’da skype üzerinden panele katılım sağladı.

Programın sonunda katılımcılara protokol üyeleri tarafından çiçek ve plaket takdim edilirken, 2. İnönü Zaferinin 100'üncü yıl dönümü anısına özel olarak hazırlanan 1 Nisan 1921 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesi’nin ilk sayfasının orijinali ve tercümesi ile İnönü Savaşlarının güncesi, şehitlerimizin listesi, yerel kahramanlarımızın biyografileri yer aldığı gazete dağıtıldı.

Programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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