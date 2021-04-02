Bilecik’te berber tarifelerine yine zam geldi 11 ayda ikinci kez saç, sakal tıraşına yüzde 29 zam tepkilere sebep oldu

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Bilecik’te son 11 ay içinde berber tarifelerine ikinci zammın yine zam gelirken, vatandaşlar karara tepki gösterdi.

Bilecik Giyim ve Mensucat Odası tarafından 2020 yılında berber tarifelerine zam yapılırken, saç sakal, yıkama 35 TL olmuştu. Bu zam sonrası arada 11 ay geçmeden yüzde 25’i geçen bir zam daha yapılırken, bu zamlar vatandaşları çileden çıkardı. Saç sakal, yıkama 35 TL’den 45 TL’ye, makasla seç kesme 25 TL’den 30 TL’ye, makine ile saç kesme asker tıraşı 20 TL’den 25 TL’ye, yıkama+fön, ağda, maske 11 TL’den 13 TL’ye, sakal tıraşı 10 TL’den 13 TL’ye, saç yılama 6 TL’den 8 TL’ye çıktı.

Vatandaşlar 11 ayda bir gelen ikinci zamma tepki gösterirken, Bilecik Giyim ve Mensucat Odası artan malzeme fiyatlarını gerekçe gösterdi.

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