Göz göre göre ihmal!

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler' kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen salgınla mücadelede 'Dinamik Denetim Modeli' projesi ‘Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler' kapsamında denetim yapıldı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iş yerlerini Kaymakam Hasan Yaman ve Vali Yardımcısı Rahmi Köse ile birlikte ziyaret eden Vali Bilal Şentürk vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konularında daha duyarlı olmaya davet etti.

Denetim sonrası kısa bir değerlendirme yapan Vali Bilal Şentürk, ''Korona virüsle mücadelede, uyarmaya, bilgilendirmeye ve denetlemeye devam ediyoruz.Covid19 vakalarının artış gösterdiği son günlerde tedbirlere titizlikle uymak, sağlığımız için son derece önemlidir'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.