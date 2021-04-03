Bilecik sessizliğe büründü

Bilecik'te hafta sonu başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürürken cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride bulunan Bilecik’te dün akşam 21.00`den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Çok yüksek riskli iller arasında olan Bilecik’te 1 Mart`ta başlayan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte cumartesi günleri bir ay boyunca kısıtlamasız geçmişti. Normalleşme takvimine göre çok yüksek riskli iller arasında olan Bilecik’te kısıtlama saatleri cuma günü akşam 21.00 itibaren Pazartesi sabahı 05.00`e kadar devam edecek. Kısıtlamaların cumartesi gününde kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, kent sessizliğe büründü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.