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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik sessizliğe büründü

İHA

Bilecik sessizliğe büründü

Bilecik'te hafta sonu başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürürken cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride bulunan Bilecik’te dün akşam 21.00`den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Çok yüksek riskli iller arasında olan Bilecik’te 1 Mart`ta başlayan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte cumartesi günleri bir ay boyunca kısıtlamasız geçmişti. Normalleşme takvimine göre çok yüksek riskli iller arasında olan Bilecik’te kısıtlama saatleri cuma günü akşam 21.00 itibaren Pazartesi sabahı 05.00`e kadar devam edecek. Kısıtlamaların cumartesi gününde kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, kent sessizliğe büründü.

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