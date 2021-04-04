Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Z kütüphane açılışı yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığının 'Bin okul projesi' kapsamında yapımı tamamlanan Z kütüphanenin açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde başlattığı projesi kapsamında Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapımı tamamlanan Z Kütüphanenin açılışı Kütüphaneler Haftasında gerçekleştirildi. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Şube Müdürü Cuma İvrendi katıldı. Açılışı gerçekleştirilen Z kütüphane ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Yenilenen ve geliştirilen kütüphane sayesinde Z kütüphane formatında olup öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyerek onlara sosyal ve kültürel alanlar sağlayacaktır. Kütüphane ile öğrenciler istedikleri bilgilere daha kolay ulaşacaklar ve kaliteli vakit geçirebileceklerdir. Kütüphanede 2 adet dizüstü bilgisayar 1 adet yazici 1 adet masa üstü bilgisayar, 4 bin adet kitap ve satranç masası bulunmaktadır.“ denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.