Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Z kütüphane açılışı yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığının 'Bin okul projesi' kapsamında yapımı tamamlanan Z kütüphanenin açılışı yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde başlattığı projesi kapsamında Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapımı tamamlanan Z Kütüphanenin açılışı Kütüphaneler Haftasında gerçekleştirildi. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Şube Müdürü Cuma İvrendi katıldı. Açılışı gerçekleştirilen Z kütüphane ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Yenilenen ve geliştirilen kütüphane sayesinde Z kütüphane formatında olup öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyerek onlara sosyal ve kültürel alanlar sağlayacaktır. Kütüphane ile öğrenciler istedikleri bilgilere daha kolay ulaşacaklar ve kaliteli vakit geçirebileceklerdir. Kütüphanede 2 adet dizüstü bilgisayar 1 adet yazici 1 adet masa üstü bilgisayar, 4 bin adet kitap ve satranç masası bulunmaktadır.“ denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.