Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

İl Müdürü Akyol, Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle kent merkezinde eğitim veren özel eğitim okullarını ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Müdürü Akyol, daha sonra okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerin eğitimlerinde katkı sağlamak amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapan İl Müdürü Akyol, öğretmenlere özverili çalışmalarında dolayı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.