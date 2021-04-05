Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi genel kurulunu yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi genel kurulunu yaptı

İHA

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi genel kurulunu yaptı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi, 1'inci olağan genel kurulunu yaptı.
Kooperatif binasında gerçekleşen genel kurulda, mevcut Başkan Mefaret Göbekçi tekrar aynı göreve seçildi. Yönetim Kurulu asil üyeliklerini Mefaret Göbekçi, Sevdiye Yılmaz ve Gülay Durak, Denetim Kurulu asil üyelerine ise Sebahat Keçili ve Esma Bayırbaşı seçildi.
Seçim sonrası kooperatif binasını ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi ile yönetim ve denetim kurulunu kutluyor ve başarılar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi
Bilecik'te kapı kapı gezerek 110 bin maske dağıttılar Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "12 bin 190 memnuniyet anketinin yapıldığı çalışmada 22 bin bülten, 110 bin maske dağıtıldı"
YEREL HABERLER Bilecik'te kapı kapı gezerek 110 bin maske ...
BİKAP ile atık su kaynaklı pis koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Yıllardır süre gelen bu durum ise şehrimizin birçok yerinde kötü koku ve çevre kirliliği oluşturmaktadır"
YEREL HABERLER BİKAP ile atık su kaynaklı pis koku ve çevre ...
Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Z kütüphane açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu ...
Bilecik sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Bilecik sessizliğe büründü
Bilecik’te bir köy karantinaya alındı Jandarma köye girişlere kontrollü izin veriyor
YEREL HABERLER Bilecik’te bir köy karantinaya alındı Jandarma köye ...
CHP Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri görevden alındı Başkan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda, Yunan ile Çerkezleri aynı kefeye koyarak düşman olarak nitelendirmişti
YEREL HABERLER CHP Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ...
Hastane otoparkına 120 araçlık ek yer yapılacak
YEREL HABERLER Hastane otoparkına 120 araçlık ek yer yapılacak
Kütüphane Haftası'nda ''Bilecik okuyor'' etkinliği Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Kitap okuyarak kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz"
YEREL HABERLER Kütüphane Haftası'nda ''Bilecik okuyor'' ...
BŞEÜ'de eğitim kalitesi toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER BŞEÜ'de eğitim kalitesi toplantıları devam ediyor
Hurma pekmezinin tescili için çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Hurma pekmezinin tescili için çalışmalara başlandı