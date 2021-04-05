Tarihi alanda kapsamlı çalışma

Bilecik Belediyesi tarafından tarihi saat kulesi arkasında yer alan bölgede ağaç budama çalışması, ot temizliği ve alan ıslahı çalışması yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yüzlerce ağaçta budama çalışması yapılırken, dikenli ve zararlı otlar da temizlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, gerçekleştirilen çalışma hakkında verdiği bilgide Bilecik Belediyesi olarak anlamlı ve güzel bir çalışmayı ortaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi;

‘’Yeşili seven ve doğayı koruyan belediyecilik anlayışımız gereği, tarihi saat kulesi arkasında yer alan bölgede kapsamlı bir çalışma başlattık. 20’ye yakın personelimiz ile yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 100’ü aşkın ağaçta budama çalışması yapılırken, ağaçların gelişimine engel olan dikenli bitkiler temizlendi. Yapılan çalışma ile olası bir yangında otların tutuşması da engellenmiş oldu. Çalışmalar kapsamında toplanan odunları da geri dönüşüme tabi tutarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda yapılan çalışma ile buradaki ağaçların daha sağlıklı büyümelerine katkı sunmuş olmakla birlikte çevremiz ve doğamızı da korumuş olacağız’’ ifadelerini kullandı.

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