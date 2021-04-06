Bilecik'te 'Gebe Sınıfı/Okulu Eğitici Eğitimi' düzenlenirken, katılımcılara sertifika takdim edildi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim salonunda hastane çalışanlarına 'Gebe Sınıfı/Okulu Eğitici Eğitimi' düzenlendi. Eğitim Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nuray İflazoğlu, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Gökçen Ulualan, Uzman Havvali Özdemir Şahin, Ebe Hatice Kökcür, Psikolog Samet Kalkan, Diyetisyen Zerrin Delibaş ve Fizyoterapist Tuğçe Baki tarafından verildi. Eğitime katılarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılara sertifikaları Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı tarafından verildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.