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Bilecik'te 'Gebe Sınıfı/Okulu Eğitici Eğitimi' düzenlenirken, katılımcılara sertifika takdim edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim salonunda hastane çalışanlarına 'Gebe Sınıfı/Okulu Eğitici Eğitimi' düzenlendi. Eğitim Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nuray İflazoğlu, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Gökçen Ulualan, Uzman Havvali Özdemir Şahin, Ebe Hatice Kökcür, Psikolog Samet Kalkan, Diyetisyen Zerrin Delibaş ve Fizyoterapist Tuğçe Baki tarafından verildi. Eğitime katılarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılara sertifikaları Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı tarafından verildi.

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