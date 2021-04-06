Bilecik Belediyeler Birliği Başkanlığına tekrar Mustafa Yaman seçildi

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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanlığının ikinci dönem seçimlerinde mevcut Başkan Mustafa Yaman tekrar aynı göreve seçildi.

Bilecik Belediyeler Birliği Nisan ayı olağan meclis toplantısı Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yoğun gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda birlik başkanlığı için yapılan seçimde tek aday olarak önerilen mevcut Başkan Mustafa Yaman, yapılan gizli oylama sonucunda oy birliği ile tekrar başkan seçildi.

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