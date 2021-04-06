'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldular

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, özel program ve proje uygulayan okullar kapsamında 'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldu
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde eğitim veren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' olurken, 20212022 eğitimöğretim yılında merkezi sınav puanına göre 9'üncü sınıflar için 30 öğrenci alacak. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, ”Yediler Mahallemizde 24 derslikte eğitim öğretime devam eden Kız Anadolu İmam Hatip Lisemiz 2018 yılında eğitim öğretime başladı. Okulumuz özel program ve proje uygulayan okullar kapsamında 'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldu. Bunun akabinde 20212022 eğitimöğretim yılında merkezi sınav puanına göre 9'üncü sınıflar için 30 öğrenci alacak. Okulumuz için hayırlı olsun” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.