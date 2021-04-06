

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te kum ve çakıl taşı yüklü TIR'da, seyir halindeyken, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR'ın dorsesi ve sürücü kabini, kullanılamaz hale geldi.

Osmaneli ilçesine giden Rauf Kars yönetimindeki 41 ND 636 plakalı TIR'da, seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Sürücü Kars, aracı durdurduğu TIR'dan inerek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bayırköy ve Vezirhan belde belediyelerinin itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında TIR'ın dorsesi ve sürücü kabini, kullanılamaz hale geldi. Bir süre kapalı kalan yol ise TIR´ın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-04-06 15:35:19



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