Nisan ayı din görevlileri toplantısına Bilecik ev sahipliği yaptı

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Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Nisan ayı din görevlileri toplantısı Hamidiye Camii'nde düzenlendi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığında her ay düzenli bir şekilde yapılan Nisan ayı din görevlileri toplantısı bu sefer Bilecik ev sahipliği yaptı. Toplantıya İl Müftü Yardımcıları İbrahim Özen, Sabri Bağcı, şube müdürleri ve din görevlileri katıldı.

Toplantıda 2021 yılı ramazan ayı hizmetlerine dair tebligat, "Kitap Okuyorum Projesi", Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı kitap kampanyası hakkında bilgi verilmesi, hafızlığı muhafaza hizmet içi eğitim kursu kurs sonu sınavları ve diğer konular görüşüldü.

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