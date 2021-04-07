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Erikli köyü sular altında kaldı Yoğun yağmur ve karların erimesi su baskınlarına sebep oldu Bazı evlerin bodrumlarını su bastı, bahçelerde yarım metreye ulaşan su birikintileri oluştu

İHA

Erikli köyü sular altında kaldı Yoğun yağmur ve karların erimesi su baskınlarına sebep oldu Bazı evlerin bodrumlarını su bastı, bahçelerde yarım metreye ulaşan su birikintileri oluştu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yoğun yağmur ve karların erimesi su baskınlarına sebep oldu. Erikli köyünde bazı evlerde ve bahçelerde su birikintileri oluştu. Köyün bir bölümünü adeta göle çeviren yağışlar sonrasında biriken tonlarca suyun tahliye çalışmaları 48 saattir devam ediyor.
Kaymakam Hasan Yaman, yaşanan su baskınları sonucunda Erikli köyüne giderek incelemelerde bulundu. Köy Muhtarı İslam Avcı’dan bilgi alan Kaymakam Yaman, köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İl Genel Meclis üyesi Mesut Çetin, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru da su baskınının meydana geldiği andan itibaren Erikli köyüne giderek köylülerin yardımına koştular. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı su baskınında Dodurga Belediyesi ekipleri ve İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından su tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Köy Muhtarı İslam Avcı, uzun yıllar sonra köyde ilk defa böyle bir su baskınının meydana geldiğini ve devletin tüm birimleriyle yanlarında olduğunu hissettiklerini kaydetti. Avcı, yaptığı açıklamada “İki gündür devam eden yoğun yağmur yağışı ve dağlarda eriyen kar sularının köyümüze doğru akması sonucunda büyük su baskını yaşadık. 56 evin bodrum katları su baskınından etkilendi. Diğer evlerin bahçelerinde de yaklaşık yarım metreye ulaşan su birikintileri oluştu. Her hangi bir mal ve can kaybımızın olmaması tek tesellimiz oldu. Durumu yetkililere aktardığımız ilk andan itibaren Kaymakamımız Hasan Yaman, Dodurga Belediye Başkanımız Selim Tuna, İl Genel Meclis üyemiz Mesut Çetin, İlçe Özel İdare Müdürümüz ve devletimizin ilgili kurumları yardımımıza koştular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun.” dedi.

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