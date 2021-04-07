Bilecikli 61 yaşındaki atlet maratonu 1 saat 44 dakikada tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecikli 61 yaşındaki atlet maratonu 1 saat 44 dakikada tamamladı

İHA

Bilecikli 61 yaşındaki maratoncu Rıza Yıldırım, katıldığı N Kolay İstanbul Yarı Maratonunda kategorisinde 13. oldu.

Bilecikli 61 yaşındaki atlet maratonu 1 saat 44 dakikada tamamladı

Bilecikli 61 yaşındaki maratoncu Rıza Yıldırım, katıldığı N Kolay İstanbul Yarı Maratonunda kategorisinde 13. oldu.
Bu yıl dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihi yarımada düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonuna Bilecikli maratoncu Rıza Yıldırım da katıldı. 21 kilometrelik parkurda 3 bin 100 erkeğin katıldığı maratonda 61 yaşındaki Rıza Yıldırım 1 saat 44 dakika parkuru tamamladı. Katıldığı 6064 yaş kategorisinde 13. olan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e, Bilecik Belediyespor yönetim kurulu üyelerine kendisine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Veteriner İşleri Müdürü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Veteriner İşleri Müdürü karantinaya alındı
Osmaneli'nde trafik kazası, 3 hafif yaralı
YEREL HABERLER Osmaneli'nde trafik kazası, 3 hafif yaralı
Göksu nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı Ceviz, şeftali, ayva, ıspanak ve yeni ekilen sera altında bulunan kavun, karpuz bahçelerini sular kapladı 200 dönüm arazi içerisinde çiftçilerin sulama motorları ve bağlı su boruları da sele kapılıp gitti Düzmeşe Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Hayati Kaba: "Suların araziden çekilmesinden sonra kesin hasar tespiti meydana çıkacak"
YEREL HABERLER Göksu nehri taştı, tarım arazileri su altında ...
Erikli köyü sular altında kaldı Yoğun yağmur ve karların erimesi su baskınlarına sebep oldu Bazı evlerin bodrumlarını su bastı, bahçelerde yarım metreye ulaşan su birikintileri oluştu
YEREL HABERLER Erikli köyü sular altında kaldı Yoğun yağmur ve ...
Bilecik'in 2021 yılı yatırımları değerlendirildi Uygulanan 277 projenin 16'sı yılın ilk 3 ayında tamamlandı
YEREL HABERLER Bilecik'in 2021 yılı yatırımları ...
'Özlenen Koku' fotoğrafıyla ikincilik ödülünün sahibi oldu
YEREL HABERLER 'Özlenen Koku' fotoğrafıyla ikincilik ödülünün sahibi ...
Bilecik'te uyuşturucu kullanıp satan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik'te uyuşturucu kullanıp satan şüpheli ...
İkinci çocuk sosyal tesisinin hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER İkinci çocuk sosyal tesisinin hazırlıkları sürüyor
Nisan ayı din görevlileri toplantısına Bilecik ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Nisan ayı din görevlileri toplantısına Bilecik ev ...
Tır şoförü canını son anda alevlerden kurtardı Seyir halindeki silobas tırın sürücü kabini alev aldı, sürücü yaptığı hamle ile canını kurtardı
YEREL HABERLER Tır şoförü canını son anda alevlerden kurtardı Seyir ...
Bilecik'te seyir halindeki TIR, alev alev yandı
YEREL HABERLER Bilecik'te seyir halindeki TIR, alev alev yandı
Belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Bilecik'te Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Bilecik'te Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldular
YEREL HABERLER 'Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldular
Türkiye Karate Şampiyonasında takım olarak Türkiye 3'üncüsü oldular
YEREL HABERLER Türkiye Karate Şampiyonasında takım olarak Türkiye ...
Bilecik Belediye Meclisi nisan ayı ilk birleşimi yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik Belediye Meclisi nisan ayı ilk birleşimi ...
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanlığına tekrar Mustafa Yaman seçildi
YEREL HABERLER Bilecik Belediyeler Birliği Başkanlığına tekrar ...
'2. İnönü Zaferi’ni Anlamak ve Geleceğe Aktarmak’ konulu söyleşi
YEREL HABERLER '2. İnönü Zaferi’ni Anlamak ve Geleceğe Aktarmak’ ...
Kınıkspor olağan kongresini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kınıkspor olağan kongresini gerçekleştirdi
Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; "Bakanlığımız için 2021 yılının ilk üç aylık dönemindeki hedeflenen gıda denetim sayıları ulaşmış bulunmaktayız"
YEREL HABERLER Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen ...
Müftü Mehmet Nuri Efendi şehit edilişinin yıldönümünde dualarla anıldı
YEREL HABERLER Müftü Mehmet Nuri Efendi şehit edilişinin ...
'Gebe Sınıfı/Okulu Eğitici Eğitimi' düzenlendi
YEREL HABERLER 'Gebe Sınıfı/Okulu Eğitici Eğitimi' düzenlendi
30 bayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi
YEREL HABERLER 30 bayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi
Bilecik'te belediye encümen üyeleri değişti
YEREL HABERLER Bilecik'te belediye encümen üyeleri değişti