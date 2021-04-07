Bilecikli 61 yaşındaki atlet maratonu 1 saat 44 dakikada tamamladı

Bilecikli 61 yaşındaki maratoncu Rıza Yıldırım, katıldığı N Kolay İstanbul Yarı Maratonunda kategorisinde 13. oldu.

Bu yıl dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihi yarımada düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonuna Bilecikli maratoncu Rıza Yıldırım da katıldı. 21 kilometrelik parkurda 3 bin 100 erkeğin katıldığı maratonda 61 yaşındaki Rıza Yıldırım 1 saat 44 dakika parkuru tamamladı. Katıldığı 6064 yaş kategorisinde 13. olan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e, Bilecik Belediyespor yönetim kurulu üyelerine kendisine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

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