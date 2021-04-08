Bakan Soylu´nun helikopteri kötü hava şartlarından Bilecik´e iniş yaptı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bursa´nın İnegöl ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır´ın cenazesine helikopterle giderken kötü hava şartları nedeniyle Bilecik´e iniş yaptı. Soylu´nun cenazeye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne ait bir araca binerek yetiştiği öğrenildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin´de PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan iki askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır´ın (28), Bursa´nın İnegöl ilçesindeki cenazesine katılmak üzere Ankara´dan helikopterle yola çıktı. İnegöl´deki kötü hava şartları nedeniyle iniş yapamayan Soylu´yu taşıyan helikopter Bilecik´e yöneldi. Bilecik Edebali Stadı´na iniş yapan helikopterden inen Bakan Soylu, cenazeye Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne ait araçla yetiştirildi. Bakan Soylu´nun cenazenin ardından yine karayoluyla Ankara´ya döndüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-04-08 21:26:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.