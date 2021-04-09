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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtiyaç görülen Gastroenteroloji, Kulak Burun Boğaz ve Nöroloji polikliniklerine

atanan 3 yeni doktor göreve başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklama, "Uz. Dr. Sinan Yanık, Gastroenteroloji polikliniğimizde, Doç. Dr. Rıza Dundar, Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğimizde, Uz.Dr. Seda Dağlı ise Nöroloji polikliniğimizde hasta kabullerine başlamıştır" denildi.

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