Hedef 8 bin dekarlık arazide yeni yonca alanı oluşturulmak 146 köydeki 650 çiftçiye 40 ton yonca tohumu dağıtımına başlandı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Üretimin ve gelir artırıcı çabaların her zaman yanında olacağız" Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; "Dağıtılan tohumların yüzde 40'i Bakanlığımız hibeli yüzde 60'ı da çiftçilerimizin katkısı ile temin edildi"

Bilecik'te 750 bin lira bütçe ile hazırlanan ''Çayır mera ıslahı ve amenajmanı'' projesiyle il genelinde 146 köyde üretim yapan 650 çiftçiye 40 ton sertifikalı yonca tohumu dağıtılırken, 8 bin dekarlık arazide yeni yonca alanı oluşturulmak hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''Çayır mera ıslahı ve amenajmanı'' projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı yonca tohumu dağıtıldı. Hayvancılıkta ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem üretiminin arttırılması ve yem maliyetlerinin düşürülmesi, hayvancılığın geliştirilerek sürdürülebilir geçim kaynağı haline getirilmesi amacıyla hazırlanan projede, hayvancılıkta ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem ihtiyacının çiftçi eliyle öz kaynaklardan üretilmesini sağlayarak yem maliyetlerini düşürmek ve bunun yanı sıra meralar üzerindeki otlatma baskısını azaltarak çayır ve meralardaki ot veriminin arttırılması amaçlanıyor.



"Üretimin ve gelir artırıcı çabaların her zaman yanında olacağız"

Vali Bilal Şentürk, Söğüt ilçesinde çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımda, üretmek ve refah seviyesini artırmak için çalıştıklarını, mera alanlarından da maksimum verim almak amacıyla projenin yürütüldüğünün altını çizdi. 2 yıl önce 'Ceviz üretimini yaygınlaştırılması' projesi kapsamında 335 bin aşılı fidanı yaklaşık 3 bin üreticiye dağıtıldığını hatırlatan Vali Şentürk, şöyle konuştu:

''Meraların korunarak sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, köylerde hayvancılığı karlı bir sektör haline getirerek sürdürülebilir bir geçim kaynağı haline getirmek. Atıl ve nadasa bırakılan tarım arazilerini yem bitkileri ekilişi ile değerlendirerek, ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Hayvancılıkta devamlılık arz eden maksimum oranda kaliteli kaba yem üretimine vesile olarak ülke nüfusunun dengeli beslenmesi için gerekli olan kaliteli hayvansal ürünün elde edilmesine katkı sağlayacağız. Bölgede tarım ve hayvancılıkta yüksek verim alınması bakımından önemli adımlar atılıyor. Üretimin ve gelir artırıcı çabaların her zaman yanında olacağız. Meralarda ıslahların yapılması hayvancılıktan yeterli verim alınması açısından yararlı olacaktır.'' dedi.



"Dağıtılan tohumların yüzde 40'i Bakanlığımız hibeli yüzde 60'ı da çiftçilerimizin katkısı ile temin edildi"

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da, yaklaşık 650 çiftçinin projeden faydalanacağını anlatarak, ''Dağıtılan tohumların yüzde 40'i bakanlığımız hibeli yüzde 60'ı da çiftçilerimizin katkısı ile temin edildi. Temin edilen 40 ton sertifikalı yonca tohumu dağıtıldı. Üretici eliyle 8 bin dekarlık arazide yeni yonca alanları oluşturularak, yonca ekiliş alanlarının yüzde 300, yem bitkisi ekiliş alanlarının ise yüzde 25 oranında arttırılması hedeflenmektedir'' dedi.

Programa, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, , il genel meclisi üyeleri ve köy muhtarları ile üreticiler katıldı.

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